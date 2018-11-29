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Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков в 2019 году проведут прощальный матч за сборную России

Российский футбольный союз планирует в 2019 году провести прощальный матч для игроков, завершивших карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018.

Речь идет Юрие Жиркове ("Зенит"), Александре Самедове ("Спартак"), Сергее Игнашевиче (ЦСКА) и Игоре Акинфееве (ЦСКА).

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Теги: Акинфеев Самедов Жирков Игнашевич Сборная России
Сегодня, 09:30
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