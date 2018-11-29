Акинфеев, Самедов, Игнашевич и Жирков в 2019 году проведут прощальный матч за сборную России

Российский футбольный союз планирует в 2019 году провести прощальный матч для игроков, завершивших карьеру в сборной России после чемпионата мира-2018.Речь идет Юрие Жиркове ("Зенит"), Александре Самедове ("Спартак"), Сергее Игнашевиче (ЦСКА) и Игоре Акинфееве (ЦСКА).