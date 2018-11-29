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Гурам Аджоев: новый формат Кубка России поднимает престиж турнира

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Оренбургом" (4:2) в 1/4 финала Кубка России.

"Получилась достаточно эмоциональная игра с большим количеством моментов и голов. Конечно, здорово добиться победы в таком ярком матче, но нужно помнить, что предстоит ответная игра.

Кстати, вспоминаю, как ровно год назад мы выступали за то, чтобы немного реформировать формат Кубка России, предложив проводить по два матча с определенной стадии. Приятно, что данная идея нашла поддержку и стала реальностью. Это однозначно поднимает уровень турнира и престиж кубка страны", — приводит слова Аджоева Р-Спорт.
Теги: Аджоев Арсенал Тула
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