Андрей Аршавин: кто близок к моему уровню? Первый - Головин, а второй сидит в СИЗО

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал самых сильных по потенциалу игроков в России.- Есть ли в сборной России игроки, близкие к вашему уровню 10-летней давности?– Самый сильный сейчас - Головин. А второй по потенциалу игрок сидит в СИЗО, - сказал Аршавин