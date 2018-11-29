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Андрей Аршавин: кто близок к моему уровню? Первый - Головин, а второй сидит в СИЗО

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал самых сильных по потенциалу игроков в России.

- Есть ли в сборной России игроки, близкие к вашему уровню 10-летней давности?

– Самый сильный сейчас - Головин. А второй по потенциалу игрок сидит в СИЗО, - сказал Аршавин

"СЭ"
Теги: Аршавин Головин Кокорин
Сегодня, 13:44
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#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 13:51)
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Интересно. А что, кроме Кокоры и Мамая кто-то ещё сидит?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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