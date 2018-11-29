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Марко Петкович рассказал почему он проводит мало времени на поле

Защитник московского "Спартака" Марко Петкович заявил, что он проводит мало времени на поле из-за лимита на легионеров.

"Иногда Каррера был мной доволен, иногда — нет.В первый год мы очень много общались, дальше — меньше. На мой взгляд, вся проблема в лимите на легионеров.

У меня было бы больше игрового времени, если бы не это ограничение. Кстати, в Сербии тоже есть лимит. Я понимаю, что с его помощью легче находить игроков для сборной", — цитирует Петковича Sport24.
Петкович перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
Теги: Спартак Петкович
Сегодня, 14:12
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:16)
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nu esli bi ti bil luchshim, to karrera nashel bi tebe mesto. a tak , eto vse bre.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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