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Молодежка "Динамо" победила сверстников из Казани благодаря голу в концовке

Молодежная команда "Динамо" победила в гостях "Рубин".

Россия - Молодёжное первенство

16-й тур

"Рубин" (мол) - "Динамо" (мол) 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лацевич – 85 (пен)
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 14:49
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