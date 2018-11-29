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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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14:59
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR (2)
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Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
Андрей Аршавин: я против натурализации. Одно дело, если человек родился в России, но бразильцы? (18)
11:55
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
"Боруссия" Д сделала 930 точных передач в матче с "Брюгге" - это второй результат по количеству передач в ЛЧ с 2003 года (2)
11:27
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Фанат ЦСКА, которому угрожала ампутация ноги после инцидента в римском метро, доставлен в Москву (5)
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Равиль Сабитов: нужно отдать должное Сёмину, он в непростых условиях сумел настроить коллектив на матч с "Галатасараем"
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"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы
Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда клубы обсудят вопрос внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате страны.
"На очередном собрании клубов РПЛ, которое состоится 4 декабря, мы рассмотрим вопрос по системе видеопомощи. Обсудим стоимость и порядок установки системы", - рассказал Прядкин.
Матч ТВ
"На очередном собрании клубов РПЛ, которое состоится 4 декабря, мы рассмотрим вопрос по системе видеопомощи. Обсудим стоимость и порядок установки системы", - рассказал Прядкин.
Матч ТВ
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