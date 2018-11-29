Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда клубы обсудят вопрос внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате страны."На очередном собрании клубов РПЛ, которое состоится 4 декабря, мы рассмотрим вопрос по системе видеопомощи. Обсудим стоимость и порядок установки системы", - рассказал Прядкин.