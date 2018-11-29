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Сергей Прядкин: 4 декабря мы со всеми руководителями клубов обсудим стоимость и порядок установки системы VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда клубы обсудят вопрос внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в чемпионате страны.

"На очередном собрании клубов РПЛ, которое состоится 4 декабря, мы рассмотрим вопрос по системе видеопомощи. Обсудим стоимость и порядок установки системы", - рассказал Прядкин.

Матч ТВ
Сегодня, 14:59
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#2  К.А.  Столица (Сегодня, 16:07)
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Болеет за:
«Спартак»
т.е. стоимость все-таки подлежит обсуждению?готовы себе в карман поменьше напихать?
а вообще,было бы неплохо обязать тех кто сидит на бюджете,оплатить всю эту байду малоимущим клубам.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#1  командир   (Сегодня, 15:39)
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Часть стоимости удержать с судейских окладов
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
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