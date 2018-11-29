Новости партнеров

"А впереди я и Саша Кержаков" - Андрей Аршавин назвал лучших игроков "Зенита" в истории

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин составил свою символическую сборную лучших игроков в истории петербургского клуба.

"Малафеев в рамке. Анюков в защите справа, Ким Дон Джин слева, а в центре Гарай и Крижанац. В центре поля Радимов и Денисов. На правом фланге Быстров, на левом Халк. А впереди я и Саша Кержаков", - передает слова Аршавина Sport24
Теги: Аршавин Зенит
Сегодня, 15:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 16:00)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Панов был топовый нап,его ты забыл.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 16:00)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
аршавин подтвердил,что история у них началась совсем-совсем недавно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.