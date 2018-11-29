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Павел Погребняк тренируется в общей группе "Урала"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк начал тренироваться в общей группе впервые после травмы.

Игрок получил разрыв ахиллового сухожилия в полуфинале Кубка России-2017/18 против "Тосно". В конце лета форвард подписал однолетний контракт с "Уралом".

Теги: Погребняк Урал
Сегодня, 16:27
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