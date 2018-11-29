Павел Погребняк тренируется в общей группе "Урала"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк начал тренироваться в общей группе впервые после травмы.Игрок получил разрыв ахиллового сухожилия в полуфинале Кубка России-2017/18 против "Тосно". В конце лета форвард подписал однолетний контракт с "Уралом".