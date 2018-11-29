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Адвокат: никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что намерен просить избрать полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву меру пресечения, которая не будет связана с лишением свободы.

"Мы будем настаивать на залоге, никаких причин содержать Мамаева в СИЗО просто нет", - сказал "Росбалту" Бушманов, отказавшись от более подробных комментариев.

Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин в октябре были взяты под стражу в СИЗО "Бутырка" на два месяца, до 8 декабря.
Теги: Мамаев Краснодар
Сегодня, 17:25
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#1  yuri  спб (Сегодня, 17:44)
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У китайца который пошел до конца, появились сомнения.


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