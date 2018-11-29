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СМИ: Кержаков проиграл суд, его сын останется с бывшей женой

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков проиграл суд своей бывшей жене Миланой Тюльпановой, информирует телеграм-канал Mash.

По решению петербургского суда, сын экс-футболиста остается с Тюльпановой. Также Кержаков должен будет выплачивать бывшей супруге алименты.
Теги: Кержаков
Сегодня, 17:29
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