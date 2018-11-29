СМИ: Кержаков проиграл суд, его сын останется с бывшей женой

Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков проиграл суд своей бывшей жене Миланой Тюльпановой, информирует телеграм-канал Mash.По решению петербургского суда, сын экс-футболиста остается с Тюльпановой. Также Кержаков должен будет выплачивать бывшей супруге алименты.