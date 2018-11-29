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Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров выйдут в основе "Спартака" в матче с "Рапидом"

"Спартак" объявил состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров - Мельгарехо, Глушаков, Тимофеев, Ханни - Адриано, Зе Луиш.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:50
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#7  utekay  Россия (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rwspartach
Вся надежда на то,что леги затащат как в матче с кс.

да уж...на судью в этой игре надежды нет.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Спартак»
Все норм,кроме того что Реброва нужно менять на Селихова со временем и Комбарова на лавку посадить.По остальному вопросов нет


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: DROOZD
Федун взял курс на омоложение состава мля...

И Ещенко такой молодой...
И Адриано с кудрявой головой...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  rwspartach  Россия (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Печально...Ромашке лишние игры весной ни к чему. Вся надежда на то,что леги затащат как в матче с кс.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Защита просто топовая,Рапиду уже страшно.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 17:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Федун взял курс на омоложение состава мля...


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Ромашка против Рапидяшки. Кто же кому отгрузит трешку?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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