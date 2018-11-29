Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.– Никогда не будет такого, чтобы все остались довольны. Тренер видит обстановку внутри коллектива и знает кто в каой форме. Если Денис готов играть и выполнять требования, то я не вижу оснований для того, чтобы его не выпускать на поле.– Развод не имеет никакого отношения к футболу. Это личная жизнь Глушакова. Важно то, как он играет и как выполняет свои обязанности. А разговоры о том, что Денис причастен к увольнению Карреры… Пока три человека – сам Глушаков, Каррера и владелец клуба – не расскажут журналистам, что каждый из них считает по этому поводу, то все это недоказуемо.Кто-то что-то подслушал, кто-то выложил какую-то переписку. Очень много всего вылезло и неизвестно, где правда. Понятно, что кому-то нужны скандалы и разные неприглядные вещи, которые с вытаскиваются наружу. Давайте дадим Глушакову какое-то время, потому что человек находится в нервной обстановке.– Вот это правильно. Все-таки игроки знают намного больше, чем болельщики. Сейчас очень сложно что-то скрыть, поэтому поэтому находясь внутри можно все четко понимать и иметь какую-то позицию. Если бы она была по отношению к Денису отрицательной, никто бы не устраивал подобные акции. Попав под такой прессинг, как у Глушакова, очень сложно играть и давать результат. А ведь он как капитан должен вести за собой остальных.