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Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.

– Поддерживаете решение Кононова, который в своем первом матче во главе красно-белых поставил Глушакова в стартовый состав?

– Никогда не будет такого, чтобы все остались довольны. Тренер видит обстановку внутри коллектива и знает кто в каой форме. Если Денис готов играть и выполнять требования, то я не вижу оснований для того, чтобы его не выпускать на поле.

– Болельщики требуют, чтобы Глушаков отказался от капитанской повязки, заявляют, что моральный облик футболиста не позволяет ему ее надевать, запустили флэшмоб за уход полузащитника из "Спартака". Что об этом думаете?

– Развод не имеет никакого отношения к футболу. Это личная жизнь Глушакова. Важно то, как он играет и как выполняет свои обязанности. А разговоры о том, что Денис причастен к увольнению Карреры… Пока три человека – сам Глушаков, Каррера и владелец клуба – не расскажут журналистам, что каждый из них считает по этому поводу, то все это недоказуемо.

Кто-то что-то подслушал, кто-то выложил какую-то переписку. Очень много всего вылезло и неизвестно, где правда. Понятно, что кому-то нужны скандалы и разные неприглядные вещи, которые с вытаскиваются наружу. Давайте дадим Глушакову какое-то время, потому что человек находится в нервной обстановке.

– Команда на днях провела акцию в поддержку Глушакова, надев майки с номером восемь. Как отнеслись к этому?

– Вот это правильно. Все-таки игроки знают намного больше, чем болельщики. Сейчас очень сложно что-то скрыть, поэтому поэтому находясь внутри можно все четко понимать и иметь какую-то позицию. Если бы она была по отношению к Денису отрицательной, никто бы не устраивал подобные акции. Попав под такой прессинг, как у Глушакова, очень сложно играть и давать результат. А ведь он как капитан должен вести за собой остальных.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ширко Глушаков Спартак
Сегодня, 18:34
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#2  Яamon   (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Локомотив»
скашите кто-нибудь сашке-деревяшке, что кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку, а не потому, что больше знает о петухе, чем сорока. профессиональная солидарность так сказать.
условный комбаров знает, что если будет создан прецедент, при котором его гнилой дружок покинет спартак/футбол под давлением болельщиков, следующим может стать сам комбаров или любой член вонючей опг или команды в целом.
вот эти лодыри и вписались друг за друга, держат друг друга мертвой хваткой. из одной кормушки жрут же
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Илья Гнапов   (Сегодня, 19:05)
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Регистрация: 29.11.2018 [жалоба]
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