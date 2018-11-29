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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Ширко: акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко поделился своим мнением о ситуации в красно-белой команде.
– Поддерживаете решение Кононова, который в своем первом матче во главе красно-белых поставил Глушакова в стартовый состав?
– Никогда не будет такого, чтобы все остались довольны. Тренер видит обстановку внутри коллектива и знает кто в каой форме. Если Денис готов играть и выполнять требования, то я не вижу оснований для того, чтобы его не выпускать на поле.
– Болельщики требуют, чтобы Глушаков отказался от капитанской повязки, заявляют, что моральный облик футболиста не позволяет ему ее надевать, запустили флэшмоб за уход полузащитника из "Спартака". Что об этом думаете?
– Развод не имеет никакого отношения к футболу. Это личная жизнь Глушакова. Важно то, как он играет и как выполняет свои обязанности. А разговоры о том, что Денис причастен к увольнению Карреры… Пока три человека – сам Глушаков, Каррера и владелец клуба – не расскажут журналистам, что каждый из них считает по этому поводу, то все это недоказуемо.
Кто-то что-то подслушал, кто-то выложил какую-то переписку. Очень много всего вылезло и неизвестно, где правда. Понятно, что кому-то нужны скандалы и разные неприглядные вещи, которые с вытаскиваются наружу. Давайте дадим Глушакову какое-то время, потому что человек находится в нервной обстановке.
– Команда на днях провела акцию в поддержку Глушакова, надев майки с номером восемь. Как отнеслись к этому?
– Вот это правильно. Все-таки игроки знают намного больше, чем болельщики. Сейчас очень сложно что-то скрыть, поэтому поэтому находясь внутри можно все четко понимать и иметь какую-то позицию. Если бы она была по отношению к Денису отрицательной, никто бы не устраивал подобные акции. Попав под такой прессинг, как у Глушакова, очень сложно играть и давать результат. А ведь он как капитан должен вести за собой остальных.
"Спорт-Экспресс"
– Поддерживаете решение Кононова, который в своем первом матче во главе красно-белых поставил Глушакова в стартовый состав?
– Никогда не будет такого, чтобы все остались довольны. Тренер видит обстановку внутри коллектива и знает кто в каой форме. Если Денис готов играть и выполнять требования, то я не вижу оснований для того, чтобы его не выпускать на поле.
– Болельщики требуют, чтобы Глушаков отказался от капитанской повязки, заявляют, что моральный облик футболиста не позволяет ему ее надевать, запустили флэшмоб за уход полузащитника из "Спартака". Что об этом думаете?
– Развод не имеет никакого отношения к футболу. Это личная жизнь Глушакова. Важно то, как он играет и как выполняет свои обязанности. А разговоры о том, что Денис причастен к увольнению Карреры… Пока три человека – сам Глушаков, Каррера и владелец клуба – не расскажут журналистам, что каждый из них считает по этому поводу, то все это недоказуемо.
Кто-то что-то подслушал, кто-то выложил какую-то переписку. Очень много всего вылезло и неизвестно, где правда. Понятно, что кому-то нужны скандалы и разные неприглядные вещи, которые с вытаскиваются наружу. Давайте дадим Глушакову какое-то время, потому что человек находится в нервной обстановке.
– Команда на днях провела акцию в поддержку Глушакова, надев майки с номером восемь. Как отнеслись к этому?
– Вот это правильно. Все-таки игроки знают намного больше, чем болельщики. Сейчас очень сложно что-то скрыть, поэтому поэтому находясь внутри можно все четко понимать и иметь какую-то позицию. Если бы она была по отношению к Денису отрицательной, никто бы не устраивал подобные акции. Попав под такой прессинг, как у Глушакова, очень сложно играть и давать результат. А ведь он как капитан должен вести за собой остальных.
"Спорт-Экспресс"
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