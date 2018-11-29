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РФС на полуфиналы и финал Кубка России ограничится арендой VAR, а не покупкой системы

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин сообщил о планах установки системы на матчах Кубка России в феврале.

"Если говорить глобально, перед матчами буду разговаривать с лигой, клубами и телевещателем о том, есть ли возможность установки дополнительных камер в других местах - на линии ворот или штрафной.

Сама система VAR подразумевает использование всех камер телевизионного вещателя. Смысл в том, чтобы зритель имел доступ к такому же ракурсу, как видеоассистент. Например, человек по телевизору видит, что, допустим, судья должен назначить пенальти. Помощник арбитра тоже должен обладать этим ракурсом. Но если в какой-то точке камера не стоит, то не видно как телезрителю, так и видеоассистенту. В этом и есть смысл VAR: чтобы все были в одинаковых условиях. Что касается дополнительных камер, например, на чемпионате мира использовались две дополнительные камеры. Они располагались между центральной и линией штрафной и использовались для фиксации офсайда. Но там не было ни одной ситуации для принятия какого-либо судьбоносного решения.

Как будет происходить тестирование VAR в полуфиналах Кубка? Этот вопрос в стадии проработки. Но по этим матчам РФС берет на себя обязательства и сделает все возможное в плане их подготовки и проведения. Какое-то необходимое оборудование будет установлено на стадионах, но на сегодняшний день речи о покупке системы не идет. Если мы говорим применительно к кубковым и стыковым матчам, это однозначно аренда. А в каком это будет формате, централизованная комната или на каждом стадионе, эти вопросы прорабатываются", - цитирует Калошина "Матч ТВ".
Теги: Калошин
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