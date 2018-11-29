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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал эпизод, случившийся во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).
— Выбежал болельщик на поле, и люди на трибуне подрались. Почему в "Спартаке" никто не мог или не может понять, что надо отобрать у Глушакова повязку и передать Джикии, чтобы не раздражать людей? Или Глушаков настолько важен?
— Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет и хочет, чтобы он был связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.
Сегодня был такой инцидент, завтра может то же самое произойти с другим игроком, работником клуба, тренером. И что, мы так же будем вести себя? Или нет?
— Глушаков может играть большую роль в коллективе, но без повязки…
— А потом, когда не будет повязки, снова будут выбегать, и снова мы будем отвечать на эти вопросы. Мне понравилась реакция самих футболистов, всех (на эпизод с выбежавшим на поле фанатом).
Sport24
— Выбежал болельщик на поле, и люди на трибуне подрались. Почему в "Спартаке" никто не мог или не может понять, что надо отобрать у Глушакова повязку и передать Джикии, чтобы не раздражать людей? Или Глушаков настолько важен?
— Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет и хочет, чтобы он был связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.
Сегодня был такой инцидент, завтра может то же самое произойти с другим игроком, работником клуба, тренером. И что, мы так же будем вести себя? Или нет?
— Глушаков может играть большую роль в коллективе, но без повязки…
— А потом, когда не будет повязки, снова будут выбегать, и снова мы будем отвечать на эти вопросы. Мне понравилась реакция самих футболистов, всех (на эпизод с выбежавшим на поле фанатом).
Sport24
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