Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал эпизод, случившийся во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).— Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет и хочет, чтобы он был связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.Сегодня был такой инцидент, завтра может то же самое произойти с другим игроком, работником клуба, тренером. И что, мы так же будем вести себя? Или нет?— А потом, когда не будет повязки, снова будут выбегать, и снова мы будем отвечать на эти вопросы. Мне понравилась реакция самих футболистов, всех (на эпизод с выбежавшим на поле фанатом).