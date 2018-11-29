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Олег Кононов: мне понравилась реакция игроков "Спартака" на инцидент с выбежавшим на поле фанатом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал эпизод, случившийся во втором тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2).

— Выбежал болельщик на поле, и люди на трибуне подрались. Почему в "Спартаке" никто не мог или не может понять, что надо отобрать у Глушакова повязку и передать Джикии, чтобы не раздражать людей? Или Глушаков настолько важен?

— Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба. Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет и хочет, чтобы он был связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.

Сегодня был такой инцидент, завтра может то же самое произойти с другим игроком, работником клуба, тренером. И что, мы так же будем вести себя? Или нет?

— Глушаков может играть большую роль в коллективе, но без повязки…

— А потом, когда не будет повязки, снова будут выбегать, и снова мы будем отвечать на эти вопросы. Мне понравилась реакция самих футболистов, всех (на эпизод с выбежавшим на поле фанатом).

Sport24
Теги: Кононов Спартак Глушаков
Сегодня, 22:09
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(5)
#22  kingar  Орел (Сегодня, 23:48)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Честно сказать такое ощущение что Кононов принят в Спартак на должность воспитателя, а пока видимо подыскивается тренер...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#21  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 23:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
полугодовалый еще и говорит )))

***!!! почеум нельзя хотя бы для начала поставить всех по своим синым позициям ???????????? или это в контракте не прописано

навырезано-->вырезано меня тренеров, если какой-то пидор ствит состав от балды
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#20  Св.Ин v.2   (Сегодня, 23:27)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот Вам г-н Кононов щас нальют говна в стакан, где возможно. Это ж Спартак! Не о томм думаете , любезный!!!!
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#19  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 23:13)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Повторюсь, Кононов ты дурак.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#18  Denx   (Сегодня, 23:11)
  • +5
  •  (7)

просто руководство нашло ручную собачку и дерьмоигроки рады..в спартаке нет тренера
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#17  Critique   (Сегодня, 23:08)
  • +3
  •  (3)

Это самое яркое воспоминание от игры?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#16  andrej95602   (Сегодня, 23:01)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сатурн»
Цитата: Gnome
это был бородатый карлик-сын наркоманов. Но точно не ребёнок.

Обидно!
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#15  Xar  Москва (Сегодня, 23:00)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
что то мне кажется, 1.5 года контракт Кононова - это слишком много. до конца сезона максимум, а там нужно на нормального менять
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#14  ММВ  Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:54)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Единственный кто разгонит эту шоблу, это Черчесов.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
#13  starichek1948  г.Санкт-Петербург (Сегодня, 22:49)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А как игра,пойуху.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
#12  Gnome  Алматы (Сегодня, 22:42)
  • -1
  •  (7)

это был бородатый карлик-сын наркоманов. Но точно не ребёнок.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
#11  Колян Безмолвный   (Сегодня, 22:30)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
это был не ребенок(как сказал комментатор)!Это был Паспарту!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#10  Александр  Тверь (Сегодня, 22:29)
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А мне не понравилось, что вся команда обосрала Россию. Позорище России - футболисты Спартака и их тренер . А он - понравилось. Знал бы о чём срёт.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 22:28)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Спартак-навсегда
Слабоумие фратрии зашкаливает... Ещё и спрашивают тренера о мощи своего убожества!!! Позор Спартака сам себя рекламирует... Надеюсь, команда выдержит натиск этой мути. Пусть себе болеют за новую команду Карреры. Забудьте про Спартак!!!

просто денег нет, вы держитесь там))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  foresten  Челябинск (Сегодня, 22:27)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
спартаку нужен как карпин или черчес .. а это мямля...
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#7  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:23)
  • -8
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слабоумие фратрии зашкаливает... Ещё и спрашивают тренера о мощи своего убожества!!! Позор Спартака сам себя рекламирует... Надеюсь, команда выдержит натиск этой мути. Пусть себе болеют за новую команду Карреры. Забудьте про Спартак!!!
#Фратриюнамыло


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 22:21)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
чем у свиней эту повязку метят?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 22:19)
  • +2
  •  (8)
online

Подстилка..
Физрук ипаный!


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо поет.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:15)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
этот *тренер* ничего не поменяет в Спартаке.
потому что не будет менять.
как видим, его всё устраивает и все устраивают.

ну, чтож, очередная однодневка проездом через Тарасовку.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:13)
  • +12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
что он несет?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 22:11)
  • +3
  •  (7)
online

секста плять, уже даже не до смеха ... противно, *** щас из принципа за коней топить начну...... одно расстройство... те хоть в чемпионате могут играть стабильно!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
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