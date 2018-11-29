Фанат "Спартака": Глушаков ударил первым, я на него не замахивался

Фанат "Спартака" Мирослав Голунов рассказал, зачем выбежал на поле в матче между красно-белыми и "Рапидом".– Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.– Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.– Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: "Подорвал командный дух". Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.