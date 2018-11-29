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Фанат "Спартака": Глушаков ударил первым, я на него не замахивался

Фанат "Спартака" Мирослав Голунов рассказал, зачем выбежал на поле в матче между красно-белыми и "Рапидом".

– Вы выбежали из-за акции против Глушакова?

– Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.

– Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?

– Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.

– Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?

– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"

– Глушаков действительно ударил вас первым?

– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".

– Почему он вас ударил? Испугался?

– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.

– Как поступок характеризует капитана "Спартака"?

– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.

– В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.

– Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: "Подорвал командный дух". Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 23:25
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#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 23:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Misha Hetfild
Цитата: Lokoflesh
"Подорвал командный дух".

Дух давно уже вышел, месяца два назад.
Эта команда может выигрывать только благодаря помощи судьи.

Не " командный " , а злой дух из заднего прохода , при виде соперника . Пук , короче . laughing

не надо тут подпердывать и так воняет на всю Ивановскую!


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  nedva  Russia (Сегодня, 23:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Да все понятно, это продолжение того самого детектива, под названием Фратрия форевер. У Глушакова найдут нож в трусах, 20 тысяч. на стадионе это видели...
Как же всё это мерзко, напоминает провокацию с украинскими кораблями: затеять бучу и осудить всем миром заранее виноватого.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 23:40)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lokoflesh
"Подорвал командный дух".

Дух давно уже вышел, месяца два назад.
Эта команда может выигрывать только благодаря помощи судьи.

Не " командный " , а злой дух из заднего прохода , при виде соперника . Пук , короче . laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 23:39)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fox771
у нас в Питере за такое -бакланам бы скормили заживо

так вот куда Гулливер пропал...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 23:38)
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Болеет за:
«Зенит»
у нас в Питере за такое -бакланам бы скормили заживо ! (сарказм)


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#4  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 23:33)
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Болеет за:
«Спартак»
гондон а не болельщик

поддерживать надо а не пиариться
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
"Подорвал командный дух".

Дух давно уже вышел, месяца два назад.
Эта команда может выигрывать только благодаря помощи судьи.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 23:30)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
в матче ЦСКА болельщик выбежал сфоткаться с кумиром...
почувствуйте разницу


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 23:29)
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да дерь.мо это говорящее и всё.
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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