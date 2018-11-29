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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Фанат "Спартака": Глушаков ударил первым, я на него не замахивался
Фанат "Спартака" Мирослав Голунов рассказал, зачем выбежал на поле в матче между красно-белыми и "Рапидом".
– Вы выбежали из-за акции против Глушакова?
– Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.
– Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?
– Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.
– Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?
– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"
– Глушаков действительно ударил вас первым?
– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".
– Почему он вас ударил? Испугался?
– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.
– Как поступок характеризует капитана "Спартака"?
– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.
– В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.
– Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: "Подорвал командный дух". Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.
"Спорт-Экспресс"
– Вы выбежали из-за акции против Глушакова?
– Да, все правильно, #СпартакБезГлушакова.
– Судя по сториз, вы сидели на нижних рядах, выбежать на поле совсем не составило труда?
– Я действительно низко сидел. Знающему человеку попасть на поле было несложно.
– Вы бежали целенаправленно к Глушакову? С каким намерением?
– Хотел ему сказать: "Глушаков, тебе не место в "Спартаке"! Уходи отсюда!"
– Глушаков действительно ударил вас первым?
– Получается, да, он меня рукой прямо ударил. После этого пара ударов было, не знаю, кто еще их наносил. Глушаков ударил первым, поэтому, я думаю, не стоит ему находиться в "Спартаке".
– Почему он вас ударил? Испугался?
– Может быть, дело в испуге. Может, сейчас он подавлен из-за развода или еще чего-то, но я не замахивался.
– Как поступок характеризует капитана "Спартака"?
– Нет, на капитана он сейчас совсем не похож! Он взял и в грудь меня ударил.
– В соцсетях вас обвиняют в том, что повлияли на ход матча.
– Я пока не могу ответить в социальных сетях, потому что нахожусь в полиции. Знаю, что 1:2 мы проиграли. Можно скинуть все это на меня. Вот, появился человек, на кого можно все скинуть, это лучший аргумент будет: "Подорвал командный дух". Но я не вижу в этой ситуации ничего такого. Ну выбежал и выбежал болельщик на поле. Можно было и дальше спокойно продолжать игру.
"Спорт-Экспресс"
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