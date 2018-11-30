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Григорий Иванов: "Урал" в матче с "Краснодаром" будет играть на победу

Президент "Урала" Григорий Иванов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что команда будет играть на победу.

"Как и в предыдущих матчах, мы будем бороться за победу. С самого начала сезона ребята показывали отличную игру, а тренер четко понимал, в какой футбол должна играть команда.

Но на старте не везло – много создавали моментов, не использовали их и проигрывали. Сейчас с результатами гораздо лучше. Думаю, победы над "Спартаком" (2:1) и "Локомотивом" (2:1) показали, что "Урал" может играть и добиваться успеха против любой команды", - цитируют Иванова "Известия".
Теги: Урал Краснодар
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