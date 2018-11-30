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"Спартак" против "Локомотива", "армейцы" едут в Ростов. Превью 16-го тура РПЛ

Зрелищный "Краснодар" принимает "Урал", который так же не любит отсиживаться в обороне, Гончаренко попробует взять реванш у Карпина за поражение в первом круге, а "Спартак" и "Локомотив" сойдутся в одном из главных дерби нашего чемпионата. О том, что интересного будет в российском футболе на этих выходных.

"Спартак" против "Локомотива", "армейцы" едут в Ростов. Превью 16-го тура РПЛ


"Рубин" - "Динамо"
Пятница, 19:30. Матч ТВ


Обе команды существенно притормозили последние туры. Казань после неказистого старта набирала достаточно очков, чтобы подобраться к зоне еврокубков, но что-то пошло не так, и на прошлых выходных, например, "Рубин" не сумел додавить "Анжи" и откатился на девятое место.

Москвичи же дожили до того, что проигрывают "Енисею", - откровенно слабейшей команде в чемпионате России. Вероятнее всего, итогом матча станет невыразительная ничья при минимуме голов. Впрочем, возможно и повторение сценария, по которому развивался матч между двумя этими коллективами в Кубке, - один реализованный момент и судорожная оборона до финального свистка.


"Енисей" - "Ахмат"
Суббота, 14:00. Матч Премьер


После решения играть этот матч в манеже и громыхнувшей массовой истерики последовал новый указ - матч проводить на открытом воздухе, никакого исключения - а первоначальный вариант решения вопроса с нефутбольной погодой в Красноярске считался именно таковым - не будет.


На выходе у нас получается заваленный снегом стадион "Центральный" и температура минус 20. Как играть в футбол - непонятно. Еще менее ясно, как за этим футболом вживую наблюдать. В любом случае, если команды все-таки решат проводить встречу, "наслаждаться" подобным нам не в первой.


"Оренбург" - "Крылья Советов"
Суббота, 16:30. Матч Премьер


У Божовича все еще не получается перезапустить "Крылья" - когда он только пришел, многие отмечали игровое усиление, улучшение общего качества, но вот в плане результата подвижек пока не наблюдается, - Самара все еще в опасной близости от зоны вылета.

Шанс "Крыльев" - фактор усталости противника, ведь "Оренбург" на неделе сыграл крайне результативный матч в кубке. Правда, внезапно матерый в этом сезоне уральский коллектив просто так очки еще никому не отдавал, так что Самаре надо будет предложить что-нибудь интересное.


"Анжи" - "Уфа"
Суббота, 19:30. Матч Премьер


Определяющая игра с точки зрения расположения команд в подвале турнирной таблицы. "Уфа" и "Анжи" идут сразу же после "Енисея", и у тех, и у других по 14 очков. Чего ждать, примерно понятно: вязкого и не зрелищного футбола, при котором оба соперника будут осторожничать и перестраховываться.


"Краснодар" - "Урал"
Воскресенье, 14:00. Матч Премьер


"Краснодар", уверенно действующий на два фронта, сейчас называют главным соперником идущего в лидерах "Зенита". У Мусаева действительно всё в порядке: причем не только с точки зрения результатов, но и в плане той игровой стилистики, о которой мечтал Галицкий.

Но здесь вполне может найти коса на камень. "Урал" после достаточно скромного старта одержал четыре победы подряд, за последние недели полностью изменив к себе отношение других команд. Этот матч наверняка будет одним из самых зрелищных в туре: команда из Екатеринбурга, как и "быки", любит играть с мячом, атаковать и брать инициативу на себя.


"Ростов" - ЦСКА
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер


Карпина ждёт ещё одно испытание топ-клубом. На прошлых выходных он проиграл Семаку, теперь предстоит что-то решать против Гончаренко.

В первом туре дончане ЦСКА обыгрывали, но то был матч на выезде: у "Ростова" куда лучше получается играть в чужих стенах. В домашней игре придется так или иначе брать на себя инициативу, а южане этого очень не любят.


Правда, и у "красно-синих" сейчас далеко не всё радужно. Во-первых, дополнительная нагрузка среди недели и наверняка не самое лучшее настроение после поражения от "Виктории". Во-вторых, опять сказываются травмы: Ахметова не было на еврокубковом матче, а значит против "Ростова" он выйдет в своей не лучшей форме.


"Спартак" - "Локомотив"
Воскресенье, 19:30. Матч ТВ


У двух московских команд были очень разные еврокубковые матчи на этой неделе. "Локомотив" впервые за весь групповой этап победил и сохранил шансы на попадание в Лигу Европы, "Спартак" же абсолютно бездарно влетел "Рапиду" и теперь надеется на победу в последнем туре.

Так что проблемы "красно-белых" совершенно точно никуда не делись. Кононов не успел ничего изменить. У "железнодорожников" (которые тоже не совсем стабильны) есть отличная возможность щёлкнуть одного из главных противников по носу в дерби.

Помимо игровых, у "Спартака" еще масса проблем: болельщики выбегают на поле и не для того, чтобы обнять капитана Глушакова, вылетел Зобнин и Еременко, Ещенко пишет в социальных сетях, что он не может "всё" рассказать. В общем, череда интриг и скандалов в "Спартаке" продолжается. И до начала встречи "Локомотив" выглядит куда целостнее своих противников.


"Арсенал" - "Зенит"
Понедельник, 19:30. Матч Премьер


Дежурная встреча для питерцев. Пушкари сейчас находятся на перестроечном этапе, - недавно пришел новый тренер и ему, естественно, нужно время. На прошлых выходных "Краснодар" не оставил камня на камне от туляков, что-то подобное следует провернуть и "Зениту". Впрочем, среди недели "Арсенал" обыграл в матче на кубок "Оренбург" - кое-что новая команда Черевченко может уже сейчас.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Ростов Спартак Локомотив
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#1  Александр  Тверь (Сегодня, 13:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Кононов, Глушаков, КомбаровКутепов и прочая срань в очередной раз обосрётся. Проиграть им желаю.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
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