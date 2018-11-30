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Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного

Известный агент Марко Трабукки поделился мнением о составе "Спартака" в матче Лиги Европы с "Рапидом" (1:2).

"Просто факт: против "Вильярреала" не так давно в основе играли четверо молодых и перспективных воспитанников клуба. Вчера - ни одного", – написал Трабукки в твиттере.
Теги: Спартак Трабукки
Сегодня, 12:20
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#12  DROOZD  брянск (Сегодня, 13:36)
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Болеет за:
«Спартак»
iDEAD,
А кто лоббирует интересы пенсов в Спартаке?а новые длительные контракты им же? Мож изза этого и тянут их в основу и старт?а?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#11  anonymous   (Сегодня, 13:29)
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в Спартаке всегда будут одни негры
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#10  iDEAD  Череповец (Сегодня, 12:51)
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Цитата: nedva
Заказчик скандалов объявился?

конечно . Человек лоббирует свои интересы .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#9  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:45)
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online

Трабукки , как говорят , сейчас главный гуру для Федуна. А хитрый казах ничего не делает без своего процента. А на Спартак ему - пох))) Главное- доить Федуна, как можно дольше. Убогово и больного наркомана уже втюхал)))) Зато Гинеру нос утерли))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#8  brysy  москва (Сегодня, 12:44)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Опять Глушаков по теме всплывает, не надоело, или все тут как стадо баранов, один, главный баран заблеял и все подхватили, а о об Каррере, что он натворил в команде, никто не вспоминает, а надо бы, припомнить все его достижения за последнее время, когда ещё тема Глушакова не всплывала и в помине, ни результата, ни игры, ни основного состава и это всё началось ещё с конца прошлого чемпионата, просрали всё, вместе с кубком.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#7  DROOZD  брянск (Сегодня, 12:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чето давненько нам назаров ничего не пел..просим мля!!


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#6  sergei23  Самара (Сегодня, 12:39)
  • +5
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Болеет за:
«Крылья Сов»
в чем то он прав... результат результатом, а молодежь наигрывать и верить в нее надо- это все же актив клуба, да и результат тот же, что с молодежью, что без нее, хотя, на мой взгляд, с молодежью лучше было...
Регистрация: 24.10.2010 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 12:37)
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Так решил совет авторитетных футболистов во главе с солнцеликим Денисом Борисовичем Глушаковым. Картофельный Конан лишь одобряюще кивнул своей бестолковой.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  Юрий Громов   (Сегодня, 12:35)
  • -9
  •  (9)
online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#3  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 12:29)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
а что вы хотели, этот недотренер не умеет и не хочет работать с молодежью...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#2  ajax101  Москва (Сегодня, 12:26)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Заказчик скандалов объявился?


Глушаков на заказчика не тянет? Он вчера немало "постарался" на поле, чтобы Спартак закончил выступление в ЛЕ!
А виноват Трабукки?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 12:21)
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Заказчик скандалов объявился?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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