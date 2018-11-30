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Бывший переводчик "Рубина": часто забирал игроков от гаишников

Экс-переводчик "Рубина" Артем Журавлев рассказал о проблемах с легионерами.

"Проблемы с легионерами? Частенько бывали вопросы с гаишниками. Один из недавно ушедших легионеров часто нарушал правила. Как-то он мне позвонил. Говорит, что его остановили, а он даже не понимает за что. Дает трубку, и мне полицейский там целый список нарушений перечислил за раз. Он проехал на красный, его попытались остановить, а он через двойную сплошную от них решил сбежать. Они погнались за ним и зажали прямо у входа на базу.

Я вышел, и уже там лично все разбирались. Пришлось объяснять, что это футболист, на тренировку опаздывал. В итоге выписали штраф за непристегнутый ремень, превышение скорости и отпустили. Вообще часто приходилось вытаскивать игроков от гаишников", - рассказал Журавлев.

Бизнес-Онлайн
Теги: Рубин
Сегодня, 12:33
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 12:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Штраф за ремень человеку,проехавшему на красный и через двойную сплошную???
Вот так и живём...


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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