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Источник: Дмитрий Живоглядов зимой перейдет в "Локомотив"

По информации "Чемпионата", крайний защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов зимой перейдет в "Локомотив".

Отметим, что в середине ноября "Уфа" объявила о продлении контракта с Живоглядовым на два года.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в 8 из которых выходил на поле в стартовом составе.
Теги: Уфа Локомотив Живоглядов
Сегодня, 13:13
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#2  Saveger  СПб (Сегодня, 13:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Странно, что Семак, используя схему 3-5-2, не захотел взять Живоглядова сам.. Кажется, что посильнее он Терентьева и Смольникова в его текущем состоянии.


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:18)
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online
Болеет за:
ЦСКА
куда им столько защитников?у Локо сейчас и так игроков на два состава....да и Живоглядов...вряд ли усиление


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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