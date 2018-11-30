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Экс-наставник "Рубина": руководство республики требовало ставить татар в основу "Рубина"

Известный российский тренер Александр Ирхин, работавший в "Рубине" в 1998 году, рассказал, о требованиях руководства клуба.

"У меня в атаке играли Кузьмичев и Юра Тишков, а должны были Ахметгалиев и Минвалиев. Почему? Потому что руководство требовало ставить татар в основу. А именно мэр Казани Камиль Исхаков, при котором потом "Рубин" поднялся. Затем его смог переубедить Антихович, работавший перед Бердыевым", - приводит слова Ирхина "Матч ТВ".
Теги: Рубин
Сегодня, 13:29
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 15:13)
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Болеет за:
«Ростов»
Ирхин и Антихович- ростовские трнера.
Ростовская школа тренерская-это вам не гнилушный "спартачпокс"..
где одни блатные юраны и хрен пойми вообще кто тренирует молодежные сборные...

Вот так вот.
Кстати,дзюба может стать тренером.Потому что играл за "Ростов"...
это как знак качества для тренера..

ахахахах


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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