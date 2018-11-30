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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Экс-наставник "Рубина": руководство республики требовало ставить татар в основу "Рубина"
Известный российский тренер Александр Ирхин, работавший в "Рубине" в 1998 году, рассказал, о требованиях руководства клуба.
"У меня в атаке играли Кузьмичев и Юра Тишков, а должны были Ахметгалиев и Минвалиев. Почему? Потому что руководство требовало ставить татар в основу. А именно мэр Казани Камиль Исхаков, при котором потом "Рубин" поднялся. Затем его смог переубедить Антихович, работавший перед Бердыевым", - приводит слова Ирхина "Матч ТВ".
"У меня в атаке играли Кузьмичев и Юра Тишков, а должны были Ахметгалиев и Минвалиев. Почему? Потому что руководство требовало ставить татар в основу. А именно мэр Казани Камиль Исхаков, при котором потом "Рубин" поднялся. Затем его смог переубедить Антихович, работавший перед Бердыевым", - приводит слова Ирхина "Матч ТВ".
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