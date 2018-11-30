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Форвард "Анжи" Долгов: сделаем все, чтобы обыграть "Уфу"

Нападающий "Анжи" Павел Долгов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что команда сделает все для победы.

"Мы выходим на каждую игру с желанием победить и игра с "Уфой" не исключение. Думаю, все понимают, что если нам удастся выиграть, то мы обойдем соперника в турнирной таблице.

Мы полны решимости победить и сделаем все возможное, чтобы добиться положительного результата", - цитирует Долгова пресс-служба "Анжи".

Теги: Уфа Анжи
Сегодня, 13:39
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