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Молодежка "Крыльев Советов" в гостях разгромила "Оренбург"

Самарские "Крылья" в матче 16-го тура молодежного первенства премьер-лиги в гостях разгромили "Оренбург" (3:0).

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16-й тур

"Оренбург" – "Крылья Советов" – 0:3 (0:2)

Голы: Босов, 3 (0:1). Смирнов, 17 (0:2). Мухин, 76 (0:3).
Теги: Крылья Советов Оренбург
Сегодня, 14:16
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