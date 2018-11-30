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Адвокат Мамаева: наша кассационная жалоба в президиум Мосгорсуда отклонена

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал факт отклонения Мосгорсудом кассационной жалобы на арест футболиста.

"Судья рассмотрела нашу кассационную жалобу единолично и отклонила ее, даже не передав ее в президиум Мосгорсуда, хотя для этого имелись достаточные основания", - цитирует адвоката "СЭ".
Теги: Мамаев Кокорин
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