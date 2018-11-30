Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку?

Известный шоумен и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев прокомментировал инцидент, который произошёл в матче с "Рапидом" (1:2), когда во втором тайме на поле выбежал болельщик."Этот инцидент - отвратительная история, которую опять устроили эти недоумки, называющие себя болельщиками. Все их выходки - петарды, беспорядки, оскорбления - работают против клуба, несут ему ущерб.Это настолько очевидно, что не понимать этого может только идиот. Один мой хороший знакомый, бывший известный игрок "Спартака", сказал мне, что, будь его воля, загнал бы всех этих уродов за Можай. Мы хотим видеть "Спартак" сильным и сплочённым или танцующим под дудку этих идиотов?Они могли бы думать, что решают что-либо, если бы "Спартак" был клубом, владельцами которого являются болельщики, если бы они что-то делали реальное, а не просто матерились на трибунах. А то даже пойти на футбол с детьми нельзя из-за этих чудаков на букву "М". Это просто вредительство, мерзость и саботаж", — сказал Белоголовцев.