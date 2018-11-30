Новости партнеров

Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку?

Известный шоумен и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев прокомментировал инцидент, который произошёл в матче с "Рапидом" (1:2), когда во втором тайме на поле выбежал болельщик.

"Этот инцидент - отвратительная история, которую опять устроили эти недоумки, называющие себя болельщиками. Все их выходки - петарды, беспорядки, оскорбления - работают против клуба, несут ему ущерб.

Это настолько очевидно, что не понимать этого может только идиот. Один мой хороший знакомый, бывший известный игрок "Спартака", сказал мне, что, будь его воля, загнал бы всех этих уродов за Можай. Мы хотим видеть "Спартак" сильным и сплочённым или танцующим под дудку этих идиотов?

Они могли бы думать, что решают что-либо, если бы "Спартак" был клубом, владельцами которого являются болельщики, если бы они что-то делали реальное, а не просто матерились на трибунах. А то даже пойти на футбол с детьми нельзя из-за этих чудаков на букву "М". Это просто вредительство, мерзость и саботаж", — сказал Белоголовцев.

"Чемпионат"
Теги: Спартак Глушаков
Сегодня, 14:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(9)
#9  Petrovich.LG  СПб (Сегодня, 15:40)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Трудно не согласится.Только и слышишь про спартаковский стиль,забегания,"стеночки",кружева.Но откуда ему (стилю) взяться ,если нет игроков уровня Черенкова,Гаврилова,Тихонова и т.д .Но это их (лже-болельщиков) не волнует. По большому счету этой секте нет дела до Спартака, им важнее свое Я. Если бы они не истерили, то клуб не был бы в такой яме.
Регистрация: 28.05.2018 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 15:40)
  • -2
  •  (2)
online

Какое шоу такой и шоумен)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  borlas   (Сегодня, 15:35)
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Ганнибал
начните платить за ваши выкидоны штрафы, чтобы хоть какой-то голос иметь!)) активисты от футбола, твою...))


Федун был бы как Галицкий, создал бы клуб с нуля, ну и диктовал бы там. Наверно имел бы право.
А тут извините, он взял клуб со своей историей, традициями, армией болельщиков.
Болельщики в клубе появились раньше Федуна, придётся ему с ними считаться и договариваться.
Бесков ещё говорил, что со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться - они и убить могут.
Не в деньгах счастье. И к великой радости не всё ещё продаётся и покупается.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#6  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:24)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Про поведение - не в бровь, а в глаз! А вот про бывшую Великую-Народную , а ныне Федуновскую, скажу: сказка-мечта выкупить клуб у Федуна и акционировать между болелами. Наверное, каждый настоящий болельщик Спартака мог бы по штуке в месяц отстегивать на команду в первые годы, а там, глядишь, и финансовый порядок бы навели, и гнилых посредников бортанули бы, и половину топ-менеджеров с офисным планктоном разогнали бы.
Может, тогда и на пару нормальных трансферов в каждое окно средств хватало бы?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#5  Шмайхель   (Сегодня, 15:21)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: borlas
Накуй Федун стадион на 45 тыщ построил?
Построил бы в Тарасовке на базе две ложи вокруг тренировочного поля. Одну себе, другую Белоголовцеву с Назаровым и смотрели бы спокойно футбольчик. Было бы как в Уфе все так чинно-благородно, по старому.

И узнавали бы эти несколько человек друг друга , даже в пальто.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 15:20)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
да совершенно согласно! инфантильные присоски!)) начните платить за ваши выкидоны штрафы, чтобы хоть какой-то голос иметь!)) активисты от футбола, твою...))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#3  borlas   (Сегодня, 15:17)
  • 0
  •  (4)
online

Накуй Федун стадион на 45 тыщ построил?
Построил бы в Тарасовке на базе две ложи вокруг тренировочного поля. Одну себе, другую Белоголовцеву с Назаровым и смотрели бы спокойно футбольчик. Было бы как в Уфе все так чинно-благородно, по старому.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 15:15)
  • +1
  •  (3)

А может кривоногие миллионеры хотят что бы под их дудку выплясывали
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 15:11)
  • +2
  •  (2)

Какого "хлебушка" накрошили для СМИ!!! Всю зиму им теперь клевать - не переклевать!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.