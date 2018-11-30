Вячеслав Колосков: ничего плохого в прагматичном футболе "Зенита" я не вижу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что не видит ничего плохого в прагматичном футболе, который показал "Зенит" в игре Лиги Европы против "Копенгагена"(1:0)."Перед "Зенитом" стоит только одна цель - выиграть. Если у Семака такое прагматичное видение футбола - ничего плохого я в этом не вижу. Главное - результат. В истории остается только он. Он дает возможность двигаться вперед, приносит дополнительные деньги в казну клуба, привлекает болельщиков и повышает престиж. Хорошо, когда все это совпадает", - сказал Колосков.