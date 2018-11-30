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Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории?

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Лешонок поделился мнением о президенте быков Сергее Галицком.

"Галицкому уже давно пора поставить памятник в Краснодаре. Не понимаю, почему люди в России не хотят следовать его примеру. Богатых у нас немало.

Неужели никто не хочет оставить след в истории? Академия, стадион. Не удивлюсь, если вскоре осуществится и его мечта об одиннадцати воспитанниках в составе", – сказал Лешонок.

Sport24
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 15:53
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(3)
#4  валет   (Сегодня, 16:07)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, Галицкий имеет правительственные награды? Миллиардер Абрамович, владелец английского Ф/К Челси награждён двумя орденами. Считаю Галицкому можно сразу ставить памятник.


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валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Critique
Правильной дорогой идет товарищ Галицкий. Одобряем.

в втб подумали иначе, судя по всему


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 16:01)
  • +5
  •  (7)

Правильной дорогой идет товарищ Галицкий. Одобряем.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 16:00)
  • +2
  •  (6)

все хотят набить карманы на 10 жизней вперед, не задумываясь, что на том свете бабки не пригодятся


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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