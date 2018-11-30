Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории?

Бывший полузащитник "Краснодара" Владимир Лешонок поделился мнением о президенте быков Сергее Галицком."Галицкому уже давно пора поставить памятник в Краснодаре. Не понимаю, почему люди в России не хотят следовать его примеру. Богатых у нас немало.Неужели никто не хочет оставить след в истории? Академия, стадион. Не удивлюсь, если вскоре осуществится и его мечта об одиннадцати воспитанниках в составе", – сказал Лешонок.