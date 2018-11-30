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Следствие передало в суд ходатайство о продлении срока заключения Кокорина и Мамаева

Следственный комитет настаивает на продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за избиение трех людей.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому (четвертому фигуранту этого дела) до 8 февраля. О дате судебного заседания сообщим дополнительно", – говорится в сообщении суда.

Р-Спорт
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:26
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#12  yuri  спб (Сегодня, 17:06)
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Цитата: Шампиньон
Единственное чем он меня расстроил, то что этим горефутболистам маячит реальный срок. Бабло не поможет.

Ну это вряд ли. Кому -то зудит 37 год?
Минпромторг . Не там ли ли скрывается черная кошка. Кот вздохнул- Жеглов был хорош, но на дворе сейчас время ушло далеко вперед. Шубками не откупиться. Правда , Фокс? )Только телевизорами


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Sesk   (Сегодня, 17:03)
  • +1
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online

Заказ как пить дать с самого верха. Карлики расстарались.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
#10  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:03)
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Болеет за:
«Зенит»
Да всё понятно, если один из следаков махровый свин,то ничего другого и не ожидалось.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#9  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 17:00)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лично знаком с прокурором, даже он в шоке от этой истории. Всё это напоминает ему большой мыльный пузырь, который скоро лопнет. Единственное чем он меня расстроил, то что этим горефутболистам маячит реальный срок. Бабло не поможет.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#8  Skyline  СПБ (Сегодня, 16:49)
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Болеет за:
«Зенит»
чинушам можно всё. простым людям нельзя ничего.
фарс от СК продолжается.


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 16:48)
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online

Цитата: serega_user
18 следаков (или сколько их там) так и не могут разобраться в видеозаписях за 2 месяца? клоуны, ей богу. Вот кого надо стульями отфигачить для скорости.

Не смешите честных людей , сэр. Они даже не способны устроить подставу без анекдота. Бездыри.
18 следаков , 25 прокуроров и 67 секретарей пытались найти то чего не стоит и одного дня . Все шито белыми нитками. а шакалья стая ждала слюней.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 16:45)
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Ни что не забыто ни кто не забыт! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  junga  Сочи (Сегодня, 16:43)
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
100% не выпустят, выпускают только убийц, которых оправдывают у Малахова! Парни встряли по полной, со статистикой 99% обвинительных приговоров, будут сидеть до суда, получат срок, не исключаю что условно но это при согласии терпил и степени влияния покровителей. По таким делам суды решают всегда как им скажут сверху


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 16:42)
  • +3
  •  (3)

Цитата: serega_user
Вот кого надо стульями отфигачить для скорости.


А им куда торопиться? Клиент состоятельный, еще не дозрел...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  serega_user  serega_user (Сегодня, 16:36)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
18 следаков (или сколько их там) так и не могут разобраться в видеозаписях за 2 месяца? smile клоуны, ей богу. Вот кого надо стульями отфигачить для скорости.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:33)
  • -3
  •  (9)
online

На каком основании настаивают эти вертухаи? По моему всем ясно что продажная система дает маху.
У этой продажной системы убийцы разгуливают на свободе за малую толику. О чем речь. Ну ничего кому то в ад, кому то светлая память.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Гастэряну   (Сегодня, 16:32)
  • +2
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правильно, заботятся о них, перед зимней предсезонкой выпустят, а то вдруг опять стулья начнут метать.


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Владелец клуба - ...дон, капитан команды - ...дон (по словам их болел), угадай команду.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
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