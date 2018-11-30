Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:54
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
16:43
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (6)
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (6)
15:53
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (4)
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (4)
14:55
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (25)
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (25)
12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (15)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (15)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (6)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (6)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (52)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (52)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (8)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (8)
01:07
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (3)
«Краснодар» дал мастер-класс «Акхисару» на морозном поле: холод не помешал «быкам» сыграть в свой футбол (3)
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о состоянии поля и погоде в Красноярске перед матчем с "Енисеем".
"Готовы ли мы играть? Посмотрим, какая погода будет в день матча. Сегодня было неплохо, приемлемо для футбола. Поле для таких условий очень хорошего качества.
По прогнозам завтра ожидается от минус 16 до минус 21 градусов. Посмотрим, как будет на деле. Если прогнозы сбудутся - смысла рисковать футболистами я не вижу", - сказал Рахимов
"СЭ"
"Готовы ли мы играть? Посмотрим, какая погода будет в день матча. Сегодня было неплохо, приемлемо для футбола. Поле для таких условий очень хорошего качества.
По прогнозам завтра ожидается от минус 16 до минус 21 градусов. Посмотрим, как будет на деле. Если прогнозы сбудутся - смысла рисковать футболистами я не вижу", - сказал Рахимов
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.