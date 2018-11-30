Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о состоянии поля и погоде в Красноярске перед матчем с "Енисеем"."Готовы ли мы играть? Посмотрим, какая погода будет в день матча. Сегодня было неплохо, приемлемо для футбола. Поле для таких условий очень хорошего качества.По прогнозам завтра ожидается от минус 16 до минус 21 градусов. Посмотрим, как будет на деле. Если прогнозы сбудутся - смысла рисковать футболистами я не вижу", - сказал Рахимов