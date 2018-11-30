МЧС Красноярска предупредило жителей о шквалистом ветре в день игры "Енисей" - "Ахмат"

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев в преддверии матча 16-го тура премьер-лиги с "Ахматом" подчеркнул, что клуб подготовил стадион Центральный в Красноярске для игры 1 декабря."Стадион и поле мы подготовили. "Енисей", как и "Ахмат", провел предыгровое занятие. Какое мнение сложилось у представителей гостей о погодных условиях мне неизвестно", - сказал Суровцев.Что касается зрительского интереса к игре, то предварительно мы ожидаем на стадионе 7 000 болельщиков, но МЧС по краю предупредило о шквалистом ветре, который может скорректировать эту цифру.Напомним, главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов допустил, что не станет выводить игроков на поле Центрального, если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов, а в день игры, по прогнозам синоптиков, в Красноярске ожидается минус 16 градусов. Напомним, на минувшей неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.