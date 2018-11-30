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Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком"

Пресс-атташе венского "Рапида" Петер Клингмюллер прокомментировал ситуацию с исполнением игроками австрийской команды кричалки "Зига Зага ой ой ой" в раздевалке "Открытие Арены" после победы над "Спартаком" в матче 5-го тура Лиги Европы (2:1).

Соответствующая видеозапись попала в четверг в трансляцию клубного канала венцев. Многие восприняли это как проявление нацизма.

"Нет-нет, эта кричалка не имеет ничего общего с нацизмом или чем-то подобным. Ее традиционно исполняют в Австрии, может, еще в некоторых других странах после успеха в соревновании или отдельном матче. Я знаю эту кричалку еще с детства, она никак не относится к политике и нацизму.

Ребята просто отмечали очень важную и неожиданную победу, они не хотели никого обидеть. Мы против политики на стадионе, особенно - против нацизма, тем более, в наше время. Еще раз повторю: нам очень важно донести до всех, что "Рапид" просто праздновал победу", - утверждает Клингмюллер.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 18:03
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#1  Олег Петров   (Сегодня, 18:26)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
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