Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком"

Пресс-атташе венского "Рапида" Петер Клингмюллер прокомментировал ситуацию с исполнением игроками австрийской команды кричалки "Зига Зага ой ой ой" в раздевалке "Открытие Арены" после победы над "Спартаком" в матче 5-го тура Лиги Европы (2:1).Соответствующая видеозапись попала в четверг в трансляцию клубного канала венцев. Многие восприняли это как проявление нацизма."Нет-нет, эта кричалка не имеет ничего общего с нацизмом или чем-то подобным. Ее традиционно исполняют в Австрии, может, еще в некоторых других странах после успеха в соревновании или отдельном матче. Я знаю эту кричалку еще с детства, она никак не относится к политике и нацизму.Ребята просто отмечали очень важную и неожиданную победу, они не хотели никого обидеть. Мы против политики на стадионе, особенно - против нацизма, тем более, в наше время. Еще раз повторю: нам очень важно донести до всех, что "Рапид" просто праздновал победу", - утверждает Клингмюллер.