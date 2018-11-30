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Азмун - в старте "Рубина" на матч с "Динамо"

"Рубин" объявил состав на матч 16-го тура премьер-лиги против "Динамо".

"Рубин: Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.

Запасные: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезелгайех, Полоз, Сагитов.
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 18:06
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