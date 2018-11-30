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"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали.

"Краснодар" сообщил, что просил "Матч ТВ" перенести начало встречи 16-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 2 декабря, на более позднее время.

"Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех.

Мы попросили "Матч ТВ" перенести встречу "Краснодар" - "Урал" на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление.

Мы не удивлены такому отношению, и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков!", - говорится в инстаграме клуба.
Теги: Краснодар Урал
Сегодня, 18:08
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#6  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Зенит играет. и не ноет. а что фк просрочка ноет?

Зенит вообще в понедельник играет если что так...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#5  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Зенит играет. и не ноет.

sAceTT smile
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#4  Олег Петров   (Сегодня, 18:24)
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online

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#3  F.Totti.   (Сегодня, 18:16)
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  •  (8)
online

Вы забыли что Матч тв принадлежит газовым вонючкам?!Конечно нельзя,им чем меньше часов на восстановление тем лучше для зени,зато из каждого утюга нам говорят что с каждым годом наш чемпионат якобы поднимается,только вот из года в год одни и те же проблемы,с календарём,полями,с судьями и тд
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:14)
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зенит играет. и не ноет. а что фк просрочка ноет?


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
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Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 18:12)
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online
Болеет за:
ЦСКА
а почему просят матч, а не рфс или начальство рпл?
у канала больше прав? порой футбольный союз никого не спрашивает


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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