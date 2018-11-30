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"Динамо" назвало состав на игру с "Рубином"

"Динамо" объявило состав на матч 16-го тура премьер-лиги против "Рубина".

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаузинью, Москвичев, Черных, Кардозу, Луценко.

Запасные: Лещук, Темников, Грулев, Липовой, Панченко, Марков.
Теги: Динамо Рубин
Сегодня, 18:33
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