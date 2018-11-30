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Вячеслав Колосков: игроки "Спартака" должны были защитить Глушакова результатом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что футболисты московского "Спартака" должны были защитить своего капитана Дениса Глушакова от нападения выбежавшего на поле фаната не только выдворением болельщика с поля, но и победой над австрийским "Рапидом".

"Конечно, инцидент с фанатом – не главная причина поражения. Наоборот, нормальная команда должна была мобилизоваться и защитить своего капитана. Не просто физически – убрав этого (нападавшего) человека с футбольного поля, но и показав результат. Только результатом можно было доказать, что этот болельщик был неправ.

Вышел один человек и напугал одиннадцать бугаев? Что это за команда такая? Не думаю, что это повлияло на результат матча, тем более таким способом, как сейчас пытаются это представить. Все это из области фантазий. А вот в том, что "Спартак" играл плохо, хуже "Рапида", у меня сомнений нет. Какие-то судороги… Лишь бы выбить из штрафной, а там – что получится. Примитив!", - цитирует Колоскова РИА Новости.
Теги: Колосков Глушаков Спартак
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