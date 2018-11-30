Вячеслав Колосков: игроки "Спартака" должны были защитить Глушакова результатом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:08
"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали. (6)
"Краснодар": попросили "Матч ТВ" перенести начало встречи с "Уралом". Не удивлены, что нам отказали. (6)
18:03
Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком" (1)
Пресс-атташе "Рапида" отрицает, что футболисты проявляли нацизм после победы над "Спартаком" (1)
16:54
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
Рашид Рахимов: сейчас в Красноярске приемлемая погода для футбола, посмотрим, что будет завтра
16:43
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (17)
Сергей Горлукович: по-вашему, Глушакова надо по головке гладить? Правильно фанаты ему кричат (17)
15:53
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (5)
Экс-футболист "Краснодара" - о Галицком: неужели никто не хочет оставить подобный след в истории? (5)
14:55
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (36)
Сергей Белоголовцев - о фанатах "Спартака": эти недоумки, хотят, чтобы клуб плясал под их дудку? (36)
12:20
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (16)
Марко Трабукки: не так давно в "Спартаке" играло четверо воспитанников. Вчера - ни одного (16)
09:25
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (7)
Сергей Веденеев: "Зениту" несколько повезло – матч должен был скорее закончиться безголевой ничьей (7)
08:41
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (54)
В тренерский совет Кононова вошли три самых авторитетных игрока - Глушаков, Джикия и Зобнин (54)
08:36
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
Борис Игнатьев: у игроков "Спартака" плохое физическое состояние, команду хватает на 60 минут игры (9)
Вячеслав Колосков: игроки "Спартака" должны были защитить Глушакова результатом
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что футболисты московского "Спартака" должны были защитить своего капитана Дениса Глушакова от нападения выбежавшего на поле фаната не только выдворением болельщика с поля, но и победой над австрийским "Рапидом".
"Конечно, инцидент с фанатом – не главная причина поражения. Наоборот, нормальная команда должна была мобилизоваться и защитить своего капитана. Не просто физически – убрав этого (нападавшего) человека с футбольного поля, но и показав результат. Только результатом можно было доказать, что этот болельщик был неправ.
Вышел один человек и напугал одиннадцать бугаев? Что это за команда такая? Не думаю, что это повлияло на результат матча, тем более таким способом, как сейчас пытаются это представить. Все это из области фантазий. А вот в том, что "Спартак" играл плохо, хуже "Рапида", у меня сомнений нет. Какие-то судороги… Лишь бы выбить из штрафной, а там – что получится. Примитив!", - цитирует Колоскова РИА Новости.
"Конечно, инцидент с фанатом – не главная причина поражения. Наоборот, нормальная команда должна была мобилизоваться и защитить своего капитана. Не просто физически – убрав этого (нападавшего) человека с футбольного поля, но и показав результат. Только результатом можно было доказать, что этот болельщик был неправ.
Вышел один человек и напугал одиннадцать бугаев? Что это за команда такая? Не думаю, что это повлияло на результат матча, тем более таким способом, как сейчас пытаются это представить. Все это из области фантазий. А вот в том, что "Спартак" играл плохо, хуже "Рапида", у меня сомнений нет. Какие-то судороги… Лишь бы выбить из штрафной, а там – что получится. Примитив!", - цитирует Колоскова РИА Новости.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.