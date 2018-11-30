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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В стартовом составе "Рубина" на матч с "Динамо" 7 номинальных защитников, а в запасе 3 вратаря
Не похоже, что в стартовом матче 16-го тура чемпионата России казанский "Рубин" собирается играть в безоглядный атакующий футбол.
В стартовом составе нашлось место 7 номинальным защитникам, согласно заявке клуба на сезон. Курбан Бердыев выставил в поле полузащитников Вячеслава Подберёзкина, Павла Могилевца и нападающего Сердара Азмуна. Остальные полевые футболисты стартового состава заявлены как защитники.
Также стоит отметить, что в резерве "Рубина" 3 вратаря: Джанаев, Бабурин и Акмурзин, основным голкипером продолжает оставаться Иван Коновалов.
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.
В запасе: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезель Гайях, Полоз, Сагитов.
С составом соперников казанцев можно ознакомиться здесь, а следить за событиями игры стоит следить с помощью текстовой трансляции Rusfootball.info
В стартовом составе нашлось место 7 номинальным защитникам, согласно заявке клуба на сезон. Курбан Бердыев выставил в поле полузащитников Вячеслава Подберёзкина, Павла Могилевца и нападающего Сердара Азмуна. Остальные полевые футболисты стартового состава заявлены как защитники.
Также стоит отметить, что в резерве "Рубина" 3 вратаря: Джанаев, Бабурин и Акмурзин, основным голкипером продолжает оставаться Иван Коновалов.
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.
В запасе: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезель Гайях, Полоз, Сагитов.
С составом соперников казанцев можно ознакомиться здесь, а следить за событиями игры стоит следить с помощью текстовой трансляции Rusfootball.info
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