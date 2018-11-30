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В стартовом составе "Рубина" на матч с "Динамо" 7 номинальных защитников, а в запасе 3 вратаря

Не похоже, что в стартовом матче 16-го тура чемпионата России казанский "Рубин" собирается играть в безоглядный атакующий футбол.

В стартовом составе нашлось место 7 номинальным защитникам, согласно заявке клуба на сезон. Курбан Бердыев выставил в поле полузащитников Вячеслава Подберёзкина, Павла Могилевца и нападающего Сердара Азмуна. Остальные полевые футболисты стартового состава заявлены как защитники.

Также стоит отметить, что в резерве "Рубина" 3 вратаря: Джанаев, Бабурин и Акмурзин, основным голкипером продолжает оставаться Иван Коновалов.

"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун.

В запасе: Джанаев, Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Абдуллин, Мухаметзянов, Гезель Гайях, Полоз, Сагитов.

С составом соперников казанцев можно ознакомиться здесь, а следить за событиями игры стоит следить с помощью текстовой трансляции Rusfootball.info
Теги: Рубин Бердыев Динамо
Сегодня, 19:18
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#3  Br.Li   (Сегодня, 19:47)
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online

Спонсор Рубина- Автобусные парки г. Казань!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#2  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 19:30)
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А нородищу то на стадионе. Снежинке негде упасть


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26)
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Болеет за:
«Зенит»
7 секционный автобус
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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