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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Президент "Оренубрга": будем ли играть при температуре ниже 15? Смотря на сколько
Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов рассказал, что не исключает проведения игры с "Крыльями Советов", даже если температура будет ниже прописанных в регламенте 15 градусов мороза. Если за час до матча температура воздуха окажется ниже этой отметки, клубы имеют право не выходить на поле.
– Завтра определимся. Конечно, нам ребят жалко. Сделаем замер воздуха и посмотрим на ситуацию. Будем ли играть, если температура опустится ниже 15? Смотря на сколько ниже. Мы решили не гадать, потому что на погоду не влияем. Строго соблюдаем регламент. Если минус 15 термометр покажет – выводим команду на поле. Если температура окажется еще ниже, то определимся уже на месте. И с учетом позиции "Крыльев Советов" примем решение, – цитирует Гнездилова "СЭ".
Согласно прогнозу Gismeteo, на момент начала встречи температура воздуха может достигнуть 20 градусов мороза.
– Завтра определимся. Конечно, нам ребят жалко. Сделаем замер воздуха и посмотрим на ситуацию. Будем ли играть, если температура опустится ниже 15? Смотря на сколько ниже. Мы решили не гадать, потому что на погоду не влияем. Строго соблюдаем регламент. Если минус 15 термометр покажет – выводим команду на поле. Если температура окажется еще ниже, то определимся уже на месте. И с учетом позиции "Крыльев Советов" примем решение, – цитирует Гнездилова "СЭ".
Согласно прогнозу Gismeteo, на момент начала встречи температура воздуха может достигнуть 20 градусов мороза.
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