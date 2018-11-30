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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Рубин" креативно извинился перед комментатором Константином Геничем (фото)
Комментатор матча "Рубин" - "Динамо" Константин Генич в ответах к анонсу игры в твиттере казанского клуба отметил отсутствие своей фамилии на афише, написав: "Раньше комментатора указывали".
"Рубин" тут же исправился и представил новый вариант афиши.
"Эту фотку я сохраню, распечатаю, и в рамку сделаю) так «аккуратно» ещё никто не намекал", - прокомментировал довольный Генич.
Дальше к обсуждению подключились коллега Генича Денис Казанский, который в то же время должен работать параллельный матч хоккейного "Ак Барса" с Ярославским Локомотивом. "Ак Барс" выложил афишу с портретом комментатора, но "Рубин" настоял на том, что выбор стоит сделать в пользу футбола.
?ДЕНЬ МАТЧА? ? ? ? ?— «Рубин» Казань (@fcrk) November 30, 2018
?
1??6?? тур | @rfpl
?
«Рубин»?«Динамо»? ? ? ? ?
?
? Стадион @KazanArena
? 19:30
? @MatchTV
? https://t.co/I9K5vlmMxA pic.twitter.com/MjWehWeSP3
"Рубин" тут же исправился и представил новый вариант афиши.
Признаём свою ошибку и исправляемся!??— «Рубин» Казань (@fcrk) November 30, 2018
Постарались максимально аккуратно намекнуть!? pic.twitter.com/Gb4LOdcQct
"Эту фотку я сохраню, распечатаю, и в рамку сделаю) так «аккуратно» ещё никто не намекал", - прокомментировал довольный Генич.
Дальше к обсуждению подключились коллега Генича Денис Казанский, который в то же время должен работать параллельный матч хоккейного "Ак Барса" с Ярославским Локомотивом. "Ак Барс" выложил афишу с портретом комментатора, но "Рубин" настоял на том, что выбор стоит сделать в пользу футбола.
Согласны, @GenichK??— «Рубин» Казань (@fcrk) November 30, 2018
Не в обиду @kazanskyden79!?? pic.twitter.com/7xlUiU6sCa
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