Новости партнеров

"Рубин" креативно извинился перед комментатором Константином Геничем (фото)

Комментатор матча "Рубин" - "Динамо" Константин Генич в ответах к анонсу игры в твиттере казанского клуба отметил отсутствие своей фамилии на афише, написав: "Раньше комментатора указывали".



"Рубин" тут же исправился и представил новый вариант афиши.



"Эту фотку я сохраню, распечатаю, и в рамку сделаю) так «аккуратно» ещё никто не намекал", - прокомментировал довольный Генич.

Дальше к обсуждению подключились коллега Генича Денис Казанский, который в то же время должен работать параллельный матч хоккейного "Ак Барса" с Ярославским Локомотивом. "Ак Барс" выложил афишу с портретом комментатора, но "Рубин" настоял на том, что выбор стоит сделать в пользу футбола.

Теги: Рубин Генич
Сегодня, 20:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  yuri  спб (Сегодня, 20:32)
  • -1
  •  (1)

Кот бы лучше отметил работу видеооператора, чья работа важнее и сложнее , чем треп пистапола, прости господи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 20:30)
  • +2
  •  (2)

Молодцы ,красавцы !!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.