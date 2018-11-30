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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол 19-летнего Грулёва спас "Динамо" от поражения в матче с "Рубином"
Стартовая встреча 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» завершилась результативной ничьей 1:1.
В стартовом составе казанцев появилось сразу 7 номинальных защитников, а вот «Динамо» сразу столкнулось с проблемами в линии обороны. На 17-й минуте мышечную травму получил Владимир Рыков, вместо которого на поле появился Иван Темников. Повреждение Рыкова и стало главным событием первого тайма, по ходу которого «Рубин» имел 2 возможности забить, однако Павел Могилевец и Сердар Азмун не смогли переиграть Антона Шунина.
После перерыва динамовцы ответили ударами Луценко и Липового, которые были заблокированы казанскими защитниками. Однако счёт открыли именно хозяева: после подачи углового мяч отлетел в ворота «Динамо» от спины нападающего Евгения Луценко. Но в концовке ему удалось исправиться: именно после передачи Луценко счёт сравнял 19-летний Вячеслав Грулёв, забивший свой первый гол в премьер-лиге. Молодой футболист вышел на замену на 77-й минуте и успел отличиться чётким ударом в дальний нижний угол ворот Коновалова.
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сагитов, 90), Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун (Полоз, 84).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Москвичев, Черных (Грулёв, 77), Кардозу (Липовой, 64), Луценко.
Предупреждения: Козлов, 25, Темников, 30, Азмун, 52, Гранат, 72
В стартовом составе казанцев появилось сразу 7 номинальных защитников, а вот «Динамо» сразу столкнулось с проблемами в линии обороны. На 17-й минуте мышечную травму получил Владимир Рыков, вместо которого на поле появился Иван Темников. Повреждение Рыкова и стало главным событием первого тайма, по ходу которого «Рубин» имел 2 возможности забить, однако Павел Могилевец и Сердар Азмун не смогли переиграть Антона Шунина.
После перерыва динамовцы ответили ударами Луценко и Липового, которые были заблокированы казанскими защитниками. Однако счёт открыли именно хозяева: после подачи углового мяч отлетел в ворота «Динамо» от спины нападающего Евгения Луценко. Но в концовке ему удалось исправиться: именно после передачи Луценко счёт сравнял 19-летний Вячеслав Грулёв, забивший свой первый гол в премьер-лиге. Молодой футболист вышел на замену на 77-й минуте и успел отличиться чётким ударом в дальний нижний угол ворот Коновалова.
Чемпионат России
16 тур
"Рубин" – "Динамо" 1:1
Голы: Луценко, 69 (автогол), Грулёв, 86
16 тур
"Рубин" – "Динамо" 1:1
Голы: Луценко, 69 (автогол), Грулёв, 86
"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сагитов, 90), Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун (Полоз, 84).
"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Москвичев, Черных (Грулёв, 77), Кардозу (Липовой, 64), Луценко.
Предупреждения: Козлов, 25, Темников, 30, Азмун, 52, Гранат, 72
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