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Гол 19-летнего Грулёва спас "Динамо" от поражения в матче с "Рубином"

Стартовая встреча 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» завершилась результативной ничьей 1:1.

В стартовом составе казанцев появилось сразу 7 номинальных защитников, а вот «Динамо» сразу столкнулось с проблемами в линии обороны. На 17-й минуте мышечную травму получил Владимир Рыков, вместо которого на поле появился Иван Темников. Повреждение Рыкова и стало главным событием первого тайма, по ходу которого «Рубин» имел 2 возможности забить, однако Павел Могилевец и Сердар Азмун не смогли переиграть Антона Шунина.

После перерыва динамовцы ответили ударами Луценко и Липового, которые были заблокированы казанскими защитниками. Однако счёт открыли именно хозяева: после подачи углового мяч отлетел в ворота «Динамо» от спины нападающего Евгения Луценко. Но в концовке ему удалось исправиться: именно после передачи Луценко счёт сравнял 19-летний Вячеслав Грулёв, забивший свой первый гол в премьер-лиге. Молодой футболист вышел на замену на 77-й минуте и успел отличиться чётким ударом в дальний нижний угол ворот Коновалова.

Чемпионат России

16 тур

"Рубин" – "Динамо" 1:1

Голы: Луценко, 69 (автогол), Грулёв, 86


"Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сагитов, 90), Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун (Полоз, 84).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Москвичев, Черных (Грулёв, 77), Кардозу (Липовой, 64), Луценко.

Предупреждения: Козлов, 25, Темников, 30, Азмун, 52, Гранат, 72
Теги: Рубин Динамо
Сегодня, 21:25
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(2)
#5  FCD 1923  Истра (Сегодня, 21:54)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
И себе забили и Рубину- я куею от этого Динамо.
Молодец Грулёв. Достойных игроков готовим Зине и Спартаку.
Давно пора молодых выпускать, вместо Панчеко &С и старых негров с Краснодара.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 21:54)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Максим I
А что с Панченко, кто знает?


Да ничего, - в запасе был.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:31)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
А что с Панченко, кто знает?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 21:28)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Встречались равные соперники. Счет соответствует тому, что показали команды на поле.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Руслан Гарин  казань (Сегодня, 21:28)
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  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
опять унылая ничья, с бердыевским автобусом....на последних минутах им наверно по приколу пропускать гол smiley
Регистрация: 26.04.2016 [жалоба]
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