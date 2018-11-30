Гол 19-летнего Грулёва спас "Динамо" от поражения в матче с "Рубином"

Чемпионат России



16 тур



"Рубин" – "Динамо" 1:1



Голы: Луценко, 69 (автогол), Грулёв, 86

Стартовая встреча 16-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» завершилась результативной ничьей 1:1.В стартовом составе казанцев появилось сразу 7 номинальных защитников, а вот «Динамо» сразу столкнулось с проблемами в линии обороны. На 17-й минуте мышечную травму получил Владимир Рыков, вместо которого на поле появился Иван Темников. Повреждение Рыкова и стало главным событием первого тайма, по ходу которого «Рубин» имел 2 возможности забить, однако Павел Могилевец и Сердар Азмун не смогли переиграть Антона Шунина.После перерыва динамовцы ответили ударами Луценко и Липового, которые были заблокированы казанскими защитниками. Однако счёт открыли именно хозяева: после подачи углового мяч отлетел в ворота «Динамо» от спины нападающего Евгения Луценко. Но в концовке ему удалось исправиться: именно после передачи Луценко счёт сравнял 19-летний Вячеслав Грулёв, забивший свой первый гол в премьер-лиге. Молодой футболист вышел на замену на 77-й минуте и успел отличиться чётким ударом в дальний нижний угол ворот Коновалова.Ив. Коновалов, Гранат, Устинов, Навас, Байрамян (Сагитов, 90), Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец, Подберезкин, Азмун (Полоз, 84).Шунин, Козлов, Рыков (Темников, 19), Шуньич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Москвичев, Черных (Грулёв, 77), Кардозу (Липовой, 64), Луценко.Козлов, 25, Темников, 30, Азмун, 52, Гранат, 72