Дмитрий Хохлов рассказал, почему выпустил на замену молодёжь, а не Панченко и Маркова

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признал ничью с "Рубином" (1:1) закономерной и прокомментировал решение выпустить на замену молодых Липового и Грулёва - последний сравнял счёт в матче.- Если ничья на табло, значит, наверное, справедливый. Тяжёлая игра, тяжёлое поле, много голевых моментов не должно быть по такой игре. Но они были. Мы 1 из 3 реализовали. "Рубин" с углового сумел забить. Более-менее закономерна.- После игры невозможно определить, насколько серьёзна травма. Будет обследование, тогда будет ясно.- С тем, что нам нужно было усиливать игру, на флангах активнее играть. Менять Луценко смысла не было, глядя, как он играл. Переходить на 4 защитника, учитывая, что у "Рубина" в атаке быстрые Азмун и Байрамян, очень опасны, мы уже 1 раз на этом обожглись. Поэтому посчитали, что эти замены будут более эффективны, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер".