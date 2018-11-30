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Дмитрий Хохлов рассказал, почему выпустил на замену молодёжь, а не Панченко и Маркова

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов признал ничью с "Рубином" (1:1) закономерной и прокомментировал решение выпустить на замену молодых Липового и Грулёва - последний сравнял счёт в матче.

- Ничья - справедливый результат?

- Если ничья на табло, значит, наверное, справедливый. Тяжёлая игра, тяжёлое поле, много голевых моментов не должно быть по такой игре. Но они были. Мы 1 из 3 реализовали. "Рубин" с углового сумел забить. Более-менее закономерна.

- У Рыкова насколько серьёзна травма?

- После игры невозможно определить, насколько серьёзна травма. Будет обследование, тогда будет ясно.

- Все ждали Панченко и Маркова, а вы выпустили на замену двух молодых футболистов. С чем это связано?

- С тем, что нам нужно было усиливать игру, на флангах активнее играть. Менять Луценко смысла не было, глядя, как он играл. Переходить на 4 защитника, учитывая, что у "Рубина" в атаке быстрые Азмун и Байрамян, очень опасны, мы уже 1 раз на этом обожглись. Поэтому посчитали, что эти замены будут более эффективны, - сказал Хохлов в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Хохлов Динамо Рубин
Сегодня, 21:54
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#1  FCD 1923  Истра (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Динамо» М
Наконец-то до Димы дошло.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
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