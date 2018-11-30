Азмун не сыграет с "Зенитом" из-за дисквалификации

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун пропустит заключительный перед зимним перерывом тур чемпионата России. Иранский форвард получил четвёртую жёлтую карточку в чемпионате по ходу игры 16-го тура с "Динамо" (1:1).Азмун является лучшим бомбардиром команды и имеет на своём счету 4 мяча, но в предстоящей игре с "Зенитом" его уже точно не пополнит.