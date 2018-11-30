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Азмун не сыграет с "Зенитом" из-за дисквалификации

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун пропустит заключительный перед зимним перерывом тур чемпионата России. Иранский форвард получил четвёртую жёлтую карточку в чемпионате по ходу игры 16-го тура с "Динамо" (1:1).

Азмун является лучшим бомбардиром команды и имеет на своём счету 4 мяча, но в предстоящей игре с "Зенитом" его уже точно не пополнит.
Теги: Азмун Рубин Зенит
Сегодня, 22:05
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#1  Яamon   (Сегодня, 22:21)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
единственного опасного игрока перед зиной сняли. чемпионство любой ценой
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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