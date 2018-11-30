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Курбан Бердыев: говорили, что построят крытые стадионы. Хочется спросить, где они?

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 16-го тура Чемпионата России с московским «Динамо» (1:1) возмутился тем, что в чемпионате России на данный момент задействовать только один крытый стадион.

- Если первый тайм примерно равный был, то во втором тайме, я думаю, мы были более активны. Обидно пропустили в конце матча – элементарные ошибки допустили.

- Насколько целесообразно вообще играть в такую погоду? Это не мучение?

- Надо этот вопрос задать тем, кто придумал систему «осень-весна». Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить, где эти стадионы. Они голосовали за это.

- Артур Сагитов сегодня дебютировал. Оцените, пожалуйста, его игру.

- У него было мало времени для того, чтобы что-то показать. В тренировках неплохо выглядит. Если будет и дальше так выглядеть, значит, игрового времени будет больше, - цитирует Бердыева пресс-служба казанского клуба.
Теги: Бердыев Рубин
Вчера, 22:26
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#1  dreamcatcher   (Вчера, 22:58)
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Многие из них говорили, что за счет федеральных денег будут построены крытые стадионы. Хотел бы я их спросить, где эти стадионы.

Нет, надо спрашивать, где деньги.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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