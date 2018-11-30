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Владимир Быстров: болельщики "Спартака" не первый раз участвуют в скандалах, Глушакову будет тяжело

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров признал, что Денису Глушакову будет нелегко продолжать выступления за красно-белых.

— В этом нет никакой необходимости. Однако я не сомневаюсь, что именно в «Спартаке» ему будет очень сложно. Тем более, что у красно-белых непростые болельщики, которые участвуют в скандалах не первый год. Они так переживают за Карреру… Мне кажется, что за Романцева меньше переживали и поддерживали. Видимо, повлияло долгое ожидание чемпионства. В свою очередь, болельщики забыли, что критикуемые ими футболисты играли в чемпионском составе и приносили не только пользу, но и очки. Как говорится, от любви до ненависти — один шаг. Здесь же — половина шага, — цитирует Быстрова matchtv.ru.
Теги: Быстров Спартак Глушаков
Вчера, 22:33
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(2)
#5  rwspartach  Россия (Вчера, 23:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Каррера тоже один из творцов чемпионства,но его уволили после плохих результатов. Так почему же нельзя критиковать некоторых игрочишек,которые так же показывают плохие результаты после взятого чемпионства?! Или они особенные и их нельзя ни критиковать,ни выгонять из команды?!
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Вчера, 23:35)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а кому легко, Вова? Тебе?
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  spartach10  Россия (Вчера, 22:59)
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  •  (2)

Ты то куда))) Оно еще и рассуждать может)) вова быстров)


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
Каррера - один из нас...
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  yuri  спб (Вчера, 22:44)
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расходный матерьял. Туда-сюда .Бывший игрок Зенита, также бывший Спартака. Не публичная проститутка в-общем. Ничего личного.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Аделаида (Вчера, 22:41)
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Тебе ли не знать,изделие


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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