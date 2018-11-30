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"Матч ТВ" - "Краснодару": мы не влияем на переносы матчей

Пресс-служба "Матч ТВ" ответила "Краснодару", который ранее заявил об отказе телеканала перенести воскресный матч с "Уралом" на более позднее время.

"Организация футбольного турнира, как и составление календаря игр, не являются зоной ответственности телеканала. Как вещатель мы никак не связаны и не влияем на все будущие переносы матчей", - приводит ответ пресс-службы "Матч ТВ" Sport24.ru.
Теги: Матч ТВ Краснодар
Вчера, 22:46
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