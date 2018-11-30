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Массимо Каррера: когда вернусь к работе? Пока есть только слухи, ничего серьёзного

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера пока не знает, где продолжит карьеру. Чемпион России 2016/17, работавший помощником Антонио Конте в сборной Италии и "Ювентусе", заявил в интервью calcionapoli24.it, что на данный момент у него нет конкретных предложений о работе, все разговоры идут только на уровне слухов.

Антонио Конте в данный момент тоже находится без работы.
Теги: Каррера
Вчера, 22:57
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#1  Agasphere  Москва (Вчера, 23:12)
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Может, им эстрадный дуэт создать пока "Конте и Каррера"? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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