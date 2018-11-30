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Матч "Рубин" - "Динамо" на 45-тысячной "Казань-Арене" посетили 3282 зрителя

Матч 16-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Динамо" не привлёк большой аудитории. Встречу, проходившую в Казани при 10-градусном морозе во время матча хоккейного "Ак Барса", по данным РПЛ, посетили 3282 человека.

Это не антирекорд для "Рубина": в апреле прошлого года на игре с "Краснодаром" присутствовали 3041 зритель. В текущем сезоне РПЛ только 5 матчей прошли при более низкой посещаемости.
Теги: Рубин Динамо
Вчера, 23:42
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