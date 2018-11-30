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"Зенит" удивлён информацией о возобновлении карьеры Аршавина

Информация портала Nevasport о том, что Андрей Аршавин продолжит карьеру в "Зените" в качестве футболиста и подпишет полугодичный контракт, вызывала удивление в клубе.

"В клубе сильно удивлены этому сообщению, данному СМИ нужно еще раз проверить свой источник", - приводит комментарий "Зенита" "Р-Спорт".
Теги: Аршавин Зенит
Вчера, 23:52
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