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Владимир Полуяхтов выбыл из-за травмы до конца года

"Крылья Советов" прилетели в Оренбург на предстоящий матч с местным одноименным клубом.

Из-за травм в Самаре остались защитник Владимир Полуяхтов и полузащитник Максим Канунников, которые в этом году уже не сыграют.

ФК "Крылья Советов"
Теги: Полуяхтов Крылья Советов
Сегодня, 10:35
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