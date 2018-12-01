Сесар Навас: нужно победить "Локомотив" и "Зенит", чтобы хорошо закончить год

Защитник "Рубина" Сесар Навас прокомментировал ничейный результат в матче с "Динамо" (1:1)."Сегодня было очень холодно. Десять ничьих в чемпионате? Они все разные, где-то мы спасали матч, а где-то были матчи как сегодня, когда упускали победу. Теперь необходимо выиграть в Петербурге и Москве, чтобы хорошо закончить год", - сказал Навас.