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Сесар Навас: нужно победить "Локомотив" и "Зенит", чтобы хорошо закончить год

Защитник "Рубина" Сесар Навас прокомментировал ничейный результат в матче с "Динамо" (1:1).

"Сегодня было очень холодно. Десять ничьих в чемпионате? Они все разные, где-то мы спасали матч, а где-то были матчи как сегодня, когда упускали победу. Теперь необходимо выиграть в Петербурге и Москве, чтобы хорошо закончить год", - сказал Навас.

Sport24
Теги: Навас Зенит Рубин Динамо Локомотив
Сегодня, 10:40
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