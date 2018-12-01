Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Станислав Черчесов: Зобнин - системообразующий игрок сборной. Желаю ему поменьше травм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Романа Зобнина с присуждением звания "Джентльмен года".

"Соглашусь с выбором лауреата. Зобнин буквально за год-два стал одним из лидеров сборной России, системообразующим футболистом команды, которому очень сложно найти равноценную замену.

Желаю Роману еще долго радовать болельщиков содержательной игрой в сборной России и "Спартаке", и чтобы травмы обходили его стороной", - сказал Черчесов.
Теги: Черчесов Зобнин Сборная России
Сегодня, 10:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  yuri  спб (Сегодня, 12:25)
  • 0
  •  (0)
online

Щас заминусуют свиньи. Еще раз повторяю- авторитаризм в любом проявлении- камень в прорубь. и ваш Зобнин не более чем пиар, не более чем очередная жертва стада- плиз минусы).
Кстати , кто больше наберет минусов тот идет против течения и стадного рефлекса. Прометей?-Да, господа.
Русский романс


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Хлестов  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Присоединяюсь.Роман - здоровья .


--------------------
Бомж - это звучит гордо .А мартышка -обидно, но по существу.
Регистрация: 22.11.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.