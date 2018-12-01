Станислав Черчесов: Зобнин - системообразующий игрок сборной. Желаю ему поменьше травм

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Романа Зобнина с присуждением звания "Джентльмен года"."Соглашусь с выбором лауреата. Зобнин буквально за год-два стал одним из лидеров сборной России, системообразующим футболистом команды, которому очень сложно найти равноценную замену.Желаю Роману еще долго радовать болельщиков содержательной игрой в сборной России и "Спартаке", и чтобы травмы обходили его стороной", - сказал Черчесов.